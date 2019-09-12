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Niğde’de üretilen kantalup kavunu Avrupa’ya satılıyor

Niğde’de üretilen ve dünya standartlarında kurulan tesiste paketlenen ’ Kantalup Kavunu ’ ihracatına başlandı.

12 Eylül 2019 Perşembe 11:28
Niğde’de üretilen kantalup kavunu Avrupa’ya satılıyor

Niğde’de üretilen ve dünya standartlarında kurulan tesiste paketlenen ’ Kantalup Kavunu ’ ihracatına başlandı.


Orta Amerika ve Avrupa’nın bazı ülkelerinde yetiştirilen kantalup, Uzak Doğu ve Avrupa’da büyük ilgi gören bir kavun türü.


Türkiye’de 2014 yılına kadar üretimi bulunmayan kantalup kavununun farkı ise yola dayanıklı, raf ömrü uzun ve daha yoğun aroması bulunan egzotik bir tür olması.


Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Kalkınma Desteği Projesi kapsamında desteklenerek inşa edilen tesiste 500 dekar alanda üretilen kantalup ve çekirdeksiz karpuz işleniyor ve paketleniyor.


Niğde’de üretilen Singapur, Dubai, Hollanda ve İngiltere gibi ülkelere ihraç edilen kantalup daha çok meyve salataları ve smoothielerde tercih ediliyor.


Tesiste incelemelerde bulunan Niğde İl Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş, artan ürün çeşitliliği sayesinde dış pazara girmeye, dünyayla rekabet etmeye başlanıldığını söyledi.


Baş ; ‘’Bakanlığımızın yüzde 50 hibe destekleri kapsamında 12.etapta desteklediğimiz ve faaliyete geçirdiğimiz bir tesis. Dış pazarda rekabet edebilmek adına bu tür tesislerimizin faaliyete geçmesi gerekiyor. Bu tesisimizden 12. Etapta 2 milyonluk bir projelendirme maliyeti vardı bunun yüzde 50’sini yani 1 milyonunu bakanlığımız kırsal kalkınma yatırımlarından hibe olarak verdi.’’dedi.


Tesisin Hollanda, İngiltere, Singapur, Dubai’ye ürün gönderdiğini söyleyen Asım Başbundan sonra da bu tarz tesisleri faaliyete geçirmeye çalışacaklarını belirtti.


Ürün hakkında bilgi veren Tesis Yönetici Ortağı ve Genel Müdürü Ersan Yazgan; ‘’ Bu ürün dünyada çok geçerli ve Türkiye’deki geleneksel ürünlerimizden biraz daha farklı. Türkiye’de 2014 yılına kadar üretimi bulunmamaktaydı. Farkı yola daha dayanıklı, raf ömrü uzun ve daha aromatik bir ürün olması’’ dedi.


Kantalupun daha çok meyve salataları ve smoothielerde kullanıldığı için Avrupa’da ve Uzak Doğu’da çok ilgi gördüğünü söyleyen Yazgan ; ‘’En çok Orta Amerika ve Avrupa’nın bazı sayılı ülkelerinde yetişen bu ürünü biz her ne kadar kavun diye adlandırsak da yurt dışında kantalup olarak ayrı bir egzotik bir meyve olarak isimlendiriliyor. Ürün Niğde gibi bir bölgede bu üretildiğine göre Türkiye’de bir çok bölgede bu üretilebilecek durumda. Biz bu farklılığı görüp çalışmalar yaptık. Kırsal Kalkınma Projesi kapsamında paketleme tesisi ve soğuk hava deposu inşa ettik ve buradan şuanda başlangıç olarak 4-5 ülkeye ihracatlara başladık. Bugün itibariyle Singapur, Dubai, Hollanda ve İngiltere’ye ihracatlarımız devam ediyor.Farklı pazarlardan da talepler de geliyor fakat şuan kendimizi geliştirme aşamasındayız gelişim tamamlanınca farklı ülkelere de ihracatlara başlayacağız‘’ dedi.


Böyle yatırımların yatırımcının tek başına yapabileceği şeyler olmadığına dikkati çeken Yazgan, ‘’ Bakanlıktan Kırsal Yatırım Desteği Projesine projemizi sunduk. Türkiye’deki tek kavun ve karpuz boylama tesisi olduğu için projemiz kabul gördü ve bakanlık, tarım il müdürlüğü aracılığıyla bu tesisi çok kısa sürede inşa edip aktif hale getirdik” dedi.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 11:28
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