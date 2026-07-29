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Yerel Niğde’de üç aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Yerel

Niğde’de üç aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

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Niğde’de üç aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Niğde’de otomobil, kamyonet ve cipin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazada refüjdeki aydınlatma direği devrilirken, yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, Niğde’nin Kale Mahallesi Emin Erişingil Bulvarı’nda yaşandı.

Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 51 ACK 587 plakalı otomobil ile 51 AAC 345 plakalı kamyonet çarpıştı.

AYDINLATMA DİREĞİ DEVRİLDİ

Çarpışmanın etkisiyle refüjde bulunan aydınlatma direği devrildi.

Bu sırada karşı şeritten gelen 51 ADM 925 plakalı cip, devrilen aydınlatma direğine çarptı.

4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede güvenlik önlemi aldı.

Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale dönerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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