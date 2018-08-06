Niğde'de trafik kazası! Olay yerinde can verdiler
Niğde'nin Altunhisar ilçesinde devam etmekte olan yol çalışması alanına giren araç asfalt serim aracına çarptı. Asfalt serim aracına çarpan otomobildeki iki kişi olay yerinde hayatını kaybetti.06 Ağustos 2018 Pazartesi 10:19
Niğde'de yol inşaatına giren aracın, asfalt serme makinesine çarpması sonucunda meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.
JANDARMA SORUŞTURMA BAŞLATTI
Edinilen bilgiye göre, Niğde'nin Altunhisar ilçesinde gece saat 03.00'da meydana gelen kazada, Kağan K.'nın kullandığı 51 KN 178 plakalı otomobil, yol çalışması yapılan alana girdi. 51 KN 178 plakalı araç yol çalışmasında kullanılan asfalt serim aracına çarptı. Meydana gelen kazada sürücü Kağan K. ve yanındaki Mehmet A. olay yerinde hayatını kaybetti.
Kağan K. ve Mehmet A.’nın cansız bedenleri Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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