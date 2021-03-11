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Yerel Niğde'de tekstil fabrikasında yangın
Yerel

Niğde'de tekstil fabrikasında yangın

Niğde'de tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangın hasara yol açtı.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 09:40:00 -
Niğde'de tekstil fabrikasında yangın

Niğde'de tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, eski Adana yolu Sazlıca beldesi yakınlarında faaliyet gösteren tekstil fabrikasının atıkların konulduğu deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle depoda hasar oluştu, yaklaşık 300 ton atık yandı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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