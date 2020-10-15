  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Niğde'de "tefeci" operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli adliyede
Aktüel

Niğde'de "tefeci" operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli adliyede

Yeniakit Publisher
2020-10-15 16:47:18 -
Niğde'de "tefeci" operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli adliyede

NİĞDE (AA) - Niğde'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Eş zamanlı operasyonda yakalanan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye gönderildi.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 13 Ekim'de kent merkezinde 7 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, C.E, S.E, Y.E, Z.E, H.M.G, H.A. ve M.A.Ç. gözaltına almıştı. Adreslerde yapılan aramada 8 çek-senet, 3 tapu, 7 cep telefonu, hafıza kartı, alacak verecek durumlarını gösteren çeşitli imzalı belge ve ajanda ele geçirilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Aliyev'den 'Kaç tane Türk İHA'nız var?' sorusuna cevap
Dünya

Aliyev'den 'Kaç tane Türk İHA'nız var?' sorusuna cevap

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, France 24 televizyonuna verdiği röportajda 'Kaç tane Türk İHA'nız var?' sorusuna gülerek 'Yeteri kada..
Optimar Araştırma AK Parti'nin oy oranını açıkladı
Siyaset

Optimar Araştırma AK Parti'nin oy oranını açıkladı

Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, katıldığı bir televizyon programında AK Parti'nin oy oranını açıkladı.
Paşinyan duyurdu: Vahagn Asatryan öldürüldü
Dünya

Paşinyan duyurdu: Vahagn Asatryan öldürüldü

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'da albay olarak görev yapan Vahagn Asatryan'ın öldürüldüğünü duyurdu.
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay