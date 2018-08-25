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Niğde'de seyir halindeki otomobil yandı!

Niğde’de seyir halindeki lüks otomobil tamamen yandı.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 13:52
Niğde'de seyir halindeki otomobil yandı!

Olay, Niğde -Bor yolu TOKİ evleri kavşağında meydana geldi. Otomobil seyir halindeyken yanmaya başladı. Sürücü aracı yolda bırakarak araçtan çıkmayı başardı. Diğer sürücülerin polis ve itfaiyeye haber verilmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti.

İtfaiye ekiplerini kısa sürede yangını söndürmesine rağmen otomobil kullanılmaz hale geldi.

Niğde-Bor yolu ise tekrar trafiğe açıldı.

 

Haber Tarihi: 25 Ağustos 2018 Cumartesi 13:52
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