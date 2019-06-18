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Niğde’de patates tarlaları su altında kaldı

Niğde’de son bir haftada yoğun yağış patates tarlalarına zarar verdi.

18 Haziran 2019 Salı 13:57
Niğde’de patates tarlaları su altında kaldı

Niğde’de son bir haftada yoğun yağış patates tarlalarına zarar verdi. Edikli, Konaklı, Orhanlı ve Karaatlı bölgelerindeki patates tarlarında verim kaybı yaşanacağı öngörülüyor.


Dün akşam saatlerinde başlayan yoğun yağmur yağışı Edikli beldesindeki patates tarlalarında büyük kayıp yaşattı. Ediklili patates üreticisi Hakan Özgen, 30 dekar patates tarlasında 150 ton patates beklentisinin 3 tona düştüğünü söyledi. Çiftçi Hakan Özgen, “16.00 sıralarında yağış düştü. Bölgede bulunan patates tarlalarını vurdu. Tarlalar bölgesinde set vardı patlattı ve bütün tarlalar su altında kaldı zararımız büyük. Bu tarla 30 dekar. 100-150 ton patates alırdık ama 2-3 ton patates alabiliriz verim aşırı derecede düşmüş olacak” dedi.


Mustafa Türkcan da, “Bizim mahsullerimiz zarar gördü. Bu bölgeyi her yıl sel basıyor. Bu bölgeye bir kanal yapılsa hiçbir sorun yaşamayacağız. Patateste yüzde 70 verim kaybı yaşıyoruz. Üzerinde gübre kalmadı tabana indi. 1 kilometre bir kanal yapılmış olsa bu sel afetini engellemiş olacak” dedi.


CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem ise, “Kendim çiftçilikle uğraşıyorum. Bu bölgede müthiş bir yağış oldu. DSİ burada bir kanal açsa sel engellenecek. Çiftçiler uzun yıllar borç içerisinde. Bu yıl ekim yaptılar maliyetlerin artmasına rağmen ufak bir kanal yapılmadığı için bu bölge su altında kaldı. Toplamda yüzde 60-70 verim kaybı yaşayacak. İnsanlar emek veriyor. Maalesef dışarıdan gümrüksüz şekilde patates girişine izin verileceğine biraz köylüye destek versek hem köylü kalkınır hem de tüketici ucuz patates yer. Kemerhisar bölgesinde dolu yağışı oldu orada meyve bahçelerinde büyük zarar var. Patates üreticileri ise yağış nedeniyle büyük zarar gördü. Buğdaylarda da büyük zarar var hasat zamanı biçer bile girmez bu tarlalara. DSİ’nin burada basit bir 1 kilometrelik kanal yapması gerekiyor” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 13:57
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