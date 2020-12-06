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Aktüel Niğde'de otomobille çarpışan ambulanstaki 3 sağlık personeli hafif yaralandı
Aktüel

Niğde'de otomobille çarpışan ambulanstaki 3 sağlık personeli hafif yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-12-06 14:47:45 -
Niğde'de otomobille çarpışan ambulanstaki 3 sağlık personeli hafif yaralandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de ambulansın otomobille çarpışması sonucu 3 sağlık personeli yaralandı.

Cebrail Ulusoy yönetimindeki 01 EV 651 plakalı otomobil, Efendibey Mahallesi Hurdacılar Kavşağı'nda, vakaya giden Mustafa Gönç idaresindeki 51 AAZ 531 plakalı ambulansla çarpıştı.

Kazada ambulans şoförü Gönç ile ambulansta bulunan sağlık görevlileri Yıldız Dal ve Funda Çevik, hafif yaralandı.

Yaralılar, başka bir ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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