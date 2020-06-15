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Aktüel

Niğde’de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

Niğde’nin Bor ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 18:08:55 -
Niğde’de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

Niğde’nin Bor ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Fen Lisesi karşısında meydana geldi. Niğde’den Bor istikametine seyir halinde olan motosiklet ile yine aynı yöne seyir halinde olan otomobil çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü A.B. (74) olay yerindeki ilk muayenesinin ardından önce Bor ilçe Devlet Hastanesi acil servisine daha sonra Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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