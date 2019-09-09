Niğde’de Mesai saatleri değişti Niğde Valiliği mesai saatlerinin bugünden itibaren değiştirildiğini açıkladı.

Niğde Valiliği mesai saatlerinin bugünden itibaren değiştirildiğini açıkladı.

Yapılan yazılı açıklamada Niğde’de mesai saatlerinin sabah 8.30-12.30, öğle 12.30 - 17.30 olarak değiştirildiği belirtildi. Niğde Valiliğinden konu hakkında yapılan açıklamada; “İlimizde mesai saatleri 9 Eylül 2019 Pazartesigününden itibaren, 8.30-12.30, öğle 12.30 - 17.30 olarak değiştirilmiştir’ denildi

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.