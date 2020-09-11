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Aktüel Niğde'de karantina ihlali yapan polise 900 lira ceza kesildi
Aktüel

Niğde'de karantina ihlali yapan polise 900 lira ceza kesildi

Yeniakit Publisher
2020-09-11 20:16:28 -
Niğde'de karantina ihlali yapan polise 900 lira ceza kesildi

NİĞDE (AA) - Niğde'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan polis memuruna, karantina ihlali yapınca meslektaşları tarafından 900 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru B.G, 9 Eylül'de yapılan testinin sonucu pozitif çıkınca ikametinde karantinaya alındı.

Bugün öğle saatlerinde evinden ayrılan B.G'ye meslektaşları tarafından karantina şartlarına aykırı davrandığı gerekçesiyle 900 lira idari para cezası uygulandı.


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