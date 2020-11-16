Niğde'de gözaltına alınan 4 DEAŞ şüphelisinden 1'i tutuklandı
NİĞDE (AA) - Niğde'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ'a üye olduğu öne sürülen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, düzenledikleri operasyonla Suriye ve Irak uyruklu 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Suriye uyruklu M.F.A.I, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Irak uyruklu O.E.B. ile Suriye uyruklu A.E.D. ve M.B.E.R, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.