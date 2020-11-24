  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Niğde'de görev yapan 3 bin 422 öğretmen için fidan dikildi
Aktüel

Niğde'de görev yapan 3 bin 422 öğretmen için fidan dikildi

Yeniakit Publisher
2020-11-24 15:35:32 -
Niğde'de görev yapan 3 bin 422 öğretmen için fidan dikildi

NİĞDE (AA) - Niğde Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kentte görev yapan 3 bin 422 öğretmen için fidan dikti.

Niğde Belediyesi tarafından geçen yıl başlatılan "Öğretmenler Hatıra Ormanı" adlı proje kapsamında, şehirde görev yapan öğretmenler için Kent Ormanı'nda fidanlar toprakla buluşturuldu.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, törende yaptığı konuşmada, öğretmenlerin gününü kutlayarak, şunları kaydetti:

"Kampanyayla öğretmenlerimiz gelecek nesillere nefes olsun istiyoruz. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği gibi, gelecek nesiller öğretmenlerimizin eseri olacak. Öğretmenlerimiz, hem gelecek nesilleri hem de milletimizin ve ülkemizin geleceğini şekillendirecek. Bu kampanyayı geçen sene başlatmıştık, bu sene de öğretmenlerimizin adına birer fidan dikiyoruz, 3 bin 422 fidanı toprakla buluşturuyoruz. Aynı zamanda diktiğimiz fidanlara da bakıyoruz. Pandemide bir kez daha gördük ki eğitim şart. Eğitim olduğu zaman pandemiyle de baş ediyoruz, her şeyle de baş ediyoruz. Bu eğitimin temelini de okullarımızdan öğretmenlerimizden alıyoruz. Bizleri yetiştiren öğretmenlerimize minnettarız."

Törene, Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin ve öğretmenler katıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
O bankamatikler kaldırılacak
Gündem

O bankamatikler kaldırılacak

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Taksim Camii’nin önüne diktiği bankamatik rezaletiyle ilgili Akit’in haberi, Anıtlar Kurulu’nu har..
O yaver de FETÖ'cü çıktı!
Gündem

O yaver de FETÖ'cü çıktı!

Emir astsubayı M.K. FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Genelkurmay İstihbarat Başkanı Tümg. Ali Serin’in, önceki emir astsubayı ..
Emekli Tümamiral açıkladı: Türkiye'ye
Gündem

Emekli Tümamiral açıkladı: Türkiye'ye "Reprisal" hakkı doğdu

Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, Yunan komutan idaresindeki İrini Harekatı'nda görevli Alman fırkateyninin, Libya'ya insani yardım malzemesi t..
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay