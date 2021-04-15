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Aktüel Niğde'de feci kaza: Yaralılar var
Aktüel

Niğde'de feci kaza: Yaralılar var

Niğde'de otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-15 16:20:00 -
Niğde'de feci kaza: Yaralılar var

Zeynep Kargı yönetimindeki 34 RN 4719 plakalı otomobil, Niğde-Adana kara yolu Sazlıca kavşağında Nurullah Saygılı'nın kullandığı 51 BG 744 plakalı İl Özel İdaresine ait kamyonla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ve itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan yaralıları çıkardı.

Yaralanan sürücü Kargı ile Cansu ve Defne Bulduk, Gülseren Çolak ve Ela Turgut, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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