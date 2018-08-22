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Niğde'de feci kaza: 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Niğde’de kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 21:41
Niğde'de feci kaza: 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

M.G. idaresindeki 42 L 8869 plakalı kamyon, Niğde-Pozantı karayolunun Tepeköy yakınlarında Coşkun H.’nın kullandığı 42 FBC 73 plakalı otomobille çarpıştı. Otomobilde bulunan Faik H. ve Hatun B., kaza yerinde hayatını kaybetti, sürücü Coşkun H., Arzu ve Arzu Çağla H. yaralandı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Coşun H., müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazada hayatını kaybeden Coşkun H. 17 gün önce dünya evine girmişti.

 

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2018 Çarşamba 21:41
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