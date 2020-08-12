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Aktüel

Niğde'de evde kurulan kaçak silah atölyesine yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-12 10:55:27 -
Niğde'de evde kurulan kaçak silah atölyesine yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de bir evde kurulan kaçak silah atölyesine düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çiftlik ilçesi Divarlı beldesinde yaşayan N.B'nin evinin altına kurduğu atölyede torna makinesiyle kuru sıkı tabancaları dönüştürdüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Çiftlik Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, N.B. ile birlikte yaşadığı D.K'yi gözaltına aldı.

Ev ve atölyede yapılan aramada, 13'ü namlusu değiştirilmiş, 6'sı kuru sıkı 24 tabanca, 9 av tüfeği, 41 tabanca şarjörü, 133 tabanca fişeği, torna tesviye makinesi, testere makinesi, sanayi tipi matkap, vargel ve taşlama makinesi, mengene masası, kaynak makinesi, hava kompresörü ve çeşitli silah parçaları ile silah tamirinde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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