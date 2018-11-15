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Niğde'de aynı aileden 3 kişi sobadan zehirlendi

Niğde'nin Yaylayolu köyünde yaşayan 3 kişi, yatmadan önce yaktıkları sobadan sızan zehirli gazdan zehirlendi.

15 Kasım 2018 Perşembe 10:53
Niğde'de aynı aileden 3 kişi sobadan zehirlendi

Niğde’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 3 kişi, hastanede tedaviye alındı.

Merkeze bağlı Yaylayolu köyünde sobadan zehirlendiklerini belirten aile, 112'yi arayarak yardım istedi. Bunu üzerine köye sağlık ekipleri sevk edildi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen Mesut Kıran (67) ve Meryem Kıran (63) ile Pınar Akçay (17) ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 3 kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 10:53
  1. Niğde'de aynı aileden 3 kişi sobadan zehirlendi
  2. Niğde
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