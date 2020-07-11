Niğde'de, Ayasofya'nın ibadete açılmasından dolayı vatandaşlara ikramda bulunuldu

NİĞDE (AA) - Niğde'de AK Parti İl Başkanlığınca, Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması dolayısıyla vatandaşlara Niğde Gazozu ve lokma tatlısı ikram edildi.

AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin, teşkilat binası önündeki programda, Danıştay 10. Dairesinin kararı ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılmasının 2020'nin en güzel haberi olduğunu söyledi.

Ayasofya'nın camiye dönüşmesinin çağ açıp çağ kapatan Sultan Fatih'in yolunda yürüyen Recep Tayyip Erdoğan'a nasip olduğunu vurgulayan Peşin, şunları kaydetti:

"Ayasofya'nın dirilişi, Mescid-i Aksa'nın yeniden özgürlüğe kavuşmasının habercisidir. Ayasofya’nın dirilişi, söyleyecek yeni sözlerimiz olduğunun ifadesidir. Ayasofya'nın dirilişi, medeniyet güneşinin yeniden yükselişinin gösterisidir. 86 yıllık hasret bitti, hasret vuslat oldu. Ayasofya açıldı, esaret zincirleri parçalandı. Müslümanların yıllarca ibadet ettiği Ayasofya aslına rücu etti. Ayasofya biz Müslümanların kanayan yarasıydı, artık yara kapandı. Şimdi bize düşen yeni görev ise Ayasofya başta olmak üzere tüm mabetlerimizin içini milli ve manevi değerlere sahip gençlikle doldurmaktır. Seksen altı yıllık esareti sona eren, özgürlüğüne kavuşan, Kur'an, ezan ve cemaatle buluşan Ayasofya'nın cami olması için mücadele eden siyasilerimize, bürokratlarımıza, yazar ve şairlerimize, ilim adamlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza şükranlarımı sunarım."

Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise Fatih Sultan Mehmet Han'ın mirası Ayasofya'nın 86 yıl sonra cuma günü yeniden Müslümanlarla kucaklaşacağının mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Bu kararın bütün Müslüman coğrafyasında büyük bir coşkuya sebep olduğunu aktaran Özdemir, bu kararın alınmasında dirayetli duruş sergileyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından vatandaşlara Niğde Gazozu ve tatlı ikram edildi.