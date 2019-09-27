Niğde'de 8 düzensiz göçmen yakalandı
Niğde'de, yurda yasa dışı yollardan giren 8 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.27 Eylül 2019 Cuma 16:40
Niğde'de, yurda yasa dışı yollardan giren 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Ulukışla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bölge Trafik İstasyon Amirliği önündeki kontrol noktasında bir minibüsü durdurdu.
Araçta, sahte kimlik beyan eden ve yol izni olmayan 8 Afganistan uyruklu yakaladı.
Göçmenler, İl Göç İdaresi'ne teslim edilmek üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Minibüs sürücüsü A.S. ve araçtaki F.K, gözaltına alındı, A.S'ye 11 bin 320 lira para cezası kesildi.
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