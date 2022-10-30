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Ekonomi Niğde’de 450 dönüm ultra klimalı jeotermal sera kurulacak
Ekonomi

Niğde’de 450 dönüm ultra klimalı jeotermal sera kurulacak

Niğde’de krater gölü Narlıgöl’de yaklaşık 900 metre derinlikte 70 derece sıcaklıkta su bulan bir firma, bölgeye minimum 500 milyon lira maliyetle 450 dönüm ultra klimalı jeotermal sera kuracak.

Yeniakit Publisher
2022-10-30 12:49:00 -
Niğde’de 450 dönüm ultra klimalı jeotermal sera kurulacak

Firmanın yetkilisi Abdullah Mete, Hasan Dağı ile Melendiz Dağı arasında genç volkanların bulunduğunu, yaklaşık 2 yıldır bölgenin analizini yaptırdıklarını söyledi. Mete, yatırımın ciddi anlamda istihdam sağlayacağını, şehit aileleri ile engelli ailelerine öncelik vereceklerini belirtti.

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