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Aktüel Niğde'de 3 ton elma çalan şüpheli tutuklandı
Aktüel

Niğde'de 3 ton elma çalan şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-08 13:30:19 -
Niğde'de 3 ton elma çalan şüpheli tutuklandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de bir iş yerinden 3 ton elma çalan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, T.Ö, Sazlıca beldesindeki iş yerinden 3 ton elma çalındığını belirterek, İl Jandarma Komutanlığına şikayette bulundu.

Çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Plaka Tanıma Sistemi ve çevredeki kameralarda yaptığı incelemede, şüphelinin üstü açık bir kamyonetle Niğde merkeze doğru gittiğini tespit etti.

Çaldığı elmalarla kent merkezinde yakalanan E.U, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardında adliyeye sevk edilen E.U, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlının 8 suçtan kaydının olduğu öğrenildi.

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