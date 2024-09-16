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Yerel Niğde'de 3. kattan düşen kadın yaşamını yitirdi
Yerel

Niğde'de 3. kattan düşen kadın yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2024-09-16 03:45:00 -
Niğde'de 3. kattan düşen kadın yaşamını yitirdi

Niğde'de bir apartmanın 3. katından düşen kadın yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Niğde merkez Selçuk Mahallesi Öncü Sokak'taki bir apartmanın 3. katından düşen G.Ç. (43) adlı kadın ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadını olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. 2 çocuk annesi olduğu öğrenilen G.Ç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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