  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Niğde'de 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-06-25 14:43:40 -
Niğde'de 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

NİĞDE (AA) - Niğde'de 1 kilo 556 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik çalışmada uyuşturucu madde temin edeceği değerlendirilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin kaldıkları evde narkotik köpeğiyle yapılan aramada lavabonun altına gizlenmiş 1 kilo 556 gram sentetik uyuşturucu ve mouse şeklinde hassas terazi ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Volkswagen Golf
Satılık 2015 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı