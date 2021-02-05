  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Niğde'de 14 kilo 450 gram esrarla yakalanan zanlı tutuklandı
Yerel

Niğde'de 14 kilo 450 gram esrarla yakalanan zanlı tutuklandı

Niğde'de yolcu otobüsündeki valizinde 14 kilo 450 gram esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-05 16:31:00 -
Niğde'de 14 kilo 450 gram esrarla yakalanan zanlı tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana-Niğde Otoyolu Eminlik gişelerinde şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüsü durdurdu.

Eğitimli köpekle arama yapılan otobüste, M.K'nin valizinde 14 kilo 450 gram esrar bulundu.

Gözaltına alınan M.K, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çıldırdılar! 'Türkiye bizim yüzümüzden süper güç oldu'
Dünya

Çıldırdılar! 'Türkiye bizim yüzümüzden süper güç oldu'

Türk SİHA'larının dünyada büyük ses getirmesi üzerine Almanya'da bazı siyasi partiler Savunma Bakanlığı'na soru önergesi yöneltti. Türk SİHA..
Erdoğan’ı gören Ataklı heyecandan saçmaladı
Gündem

Erdoğan’ı gören Ataklı heyecandan saçmaladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın makam aracını gören sözde gazeteci Can Ataklı, anlaşılması güç ifadeler kullandı.
Karadeniz'deki hamsi yasağının kalkış tarihi belli oldu
Gündem

Karadeniz'deki hamsi yasağının kalkış tarihi belli oldu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, daha önce Marmara Bölgesi’nde kaldırılan hamsi yasağının Karadeniz’de kaldırılacağı tarihi açıkladı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay