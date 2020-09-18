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Aktüel Niğde'de 10 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
Aktüel

Niğde'de 10 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-18 14:05:31 -
Niğde'de 10 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

NİĞDE (AA) - Niğde'de lastik tamirhanesine düzenlenen operasyonda 10 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ulukışla ilçesinde kaçak akaryakıt bulunduğu ihbarı yapılan lastik tamirhanesine operasyon düzenledi.

İş yerindeki aramada, varillerin içinde 3 ton, tankerde 7 ton kaçak akaryakıt ve yakıt ikmalinde kullanılan santrifüj makinesi ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

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