Niğde-Semerkant Kardeş Şehir Protokolü Semerkant'ta imzalandı

İslam medeniyetinin yıldızı, Türk dünyasının gözbebeği Semerkant, tarihî günlerinden birine daha tanıklık etti. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ile Semerkant Valisi, iki şehri kardeş yapan protokole imza attı. Böylece Anadolu'nun Selçuklu yadigârı Niğde ile Maveraünnehir'in ilim başkenti Semerkant arasında, kâğıda dökülmesi bin yıl geciken bir kardeşlik resmiyet kazandı.



KÂĞITTAN BÜYÜK BİR BELGE

Törende konuşan Başkan Özdemir, atılan imzanın bir protokolden fazlası olduğunu vurguladı: "Bugün şehirlerimiz adına son derece anlamlı bir güne tanıklık ediyoruz. Bu yalnızca resmî bir belge olmayacak; aynı zamanda dostluğun, karşılıklı saygının ve ortak geleceğe olan inancımızın güçlü bir simgesi olacak."

Türk-İslam medeniyetinin bu iki kadim şehrini İpek Yolu'ndan da eski bir yolun, gönül yolunun birbirine bağladığını anlatan Özdemir, ortak mirasın altını çizdi: "Semerkant, dünyanın en köklü ve en önemli tarihî şehirlerinden biri; yüzyıllar boyunca ilmin, kültürün ve medeniyetin merkezlerinden olmuş. Niğde de kadim bir Anadolu şehri; binlerce yıllık tarihi, zengin kültürel mirası ve eşsiz Selçuklu eserleriyle medeniyetimizin önemli şehirlerinden. Şehirlerimiz birbirinden kilometrelerce uzakta olsa da tarihimiz, kültürümüz ve ortak değerlerimiz bizleri birbirine yakınlaştırıyor."

EN BÜYÜK ARZU: GENÇLER

Protokol; kültür, turizm, eğitim, gençlik değişim programları ve yerel yönetimler arasında iş birliğini kapsıyor. Başkan Özdemir hedefi tek cümleye sığdırdı: "En büyük arzumuz; gençlerimizin birbirini tanıması, birbirinden öğrenmesi ve kalıcı dostluklar kurması."



"RAHMAT!"

Türkiye ile Özbekistan arasındaki dostluğun her geçen gün güçlendiğini belirten Özdemir, "Yerel yönetimler olarak bizler de şehirlerimiz arasında kurduğumuz bu güçlü bağ ile bu dostluğa katkı sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi. Heyeti kardeşleri olarak bağrına basan Semerkant Valisi'ne ve emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Özdemir, konuşmasını Özbekçe bir teşekkürle noktaladı: "Yaşasın Türkiye–Özbekistan dostluğu! Rahmat!"

Başkan Özdemir'in tören sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise iki şehrin hikâyesini tek cümleye sığdırdı: "Aslında bugün kardeş olmadık; biz zaten kardeştik. Türk-İslam medeniyetinin iki kadim şehri, aynı tarihin çocukları, aynı ecdadın torunlarıyız. Bugün bin yıllık bu kardeşliği kâğıda yazdık, mühürledik."