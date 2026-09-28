Niğde merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında 1 milyar liralık para nakline 5 tutuklama
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Niğde merkezli operasyonda 14 şüphelinin banka hesaplarının bahis sitelerine 1 milyar liralık para nakline aracılık ettiği tespit edildi; 5 şüpheli tutuklandı.
Niğde'de yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında, 14 şüphelinin banka hesaplarının yasa dışı bahis sitelerindeki toplam 1 milyar 70 milyon 662 bin 992 TL tutarındaki para nakline aracılık ettiği tespit edildi; dört ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Çalışmayı, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yürüttü. Soruşturma kapsamında şüphelilerden 4'ünün daha önce tutuklandığı belirlendi.
Niğde, İstanbul, İzmir ve Nevşehir'de eş zamanlı operasyon
Eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i tutuklandı, 4 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelinin adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi.