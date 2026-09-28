  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
MHP'den Sedat Peker açıklaması: Yakında vatanına dönecek! Savunma sanayiine 750 TL iddialarında kart limitini düşürmüştü! Mustafa Sandal'ın avukatından 11 milyarlık açıklama AK Parti'den Betül Sayan Kaya olayına çok sert çıkış! Mustafa Elitaş Erdoğan bu işe el attı dedi Fenerbahçe Genel Kurulu'nda bomba Acun Ilıcalı itirafı! Başkan Aziz Yıldırım milyonluk borcu tek tek açıkladı! Kız seni alan yaşadı! 11.5 milyar çekmişti: Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal'ın malvarlıklarına tedbir Nuh’un Gemisi için kritik aşama! Bin toprak numunesi laboratuvara gönderildi Yollar göle döndü, sürücüler ilerlemekte zorlandı! İstanbul’da sağanak bastırdı Trump'tan Hürmüz Boğazı ve petrol çıkışı! Petrol fiyatların düşeceği zamanı açıkladı Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten finans piyasalarındaki skandallara sert tepki! Ekonomiye göz diken çeteler ve şer odakları yargı önünde hesap verecek! Hangi ateşkes? İşgal ordusu Lübnan’ı Apache ve savaş uçaklarıyla vurdu
Yerel Niğde merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında 1 milyar liralık para nakline 5 tutuklama
Yerel

Niğde merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında 1 milyar liralık para nakline 5 tutuklama

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Niğde merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında 1 milyar liralık para nakline 5 tutuklama

Niğde merkezli operasyonda 14 şüphelinin banka hesaplarının bahis sitelerine 1 milyar liralık para nakline aracılık ettiği tespit edildi; 5 şüpheli tutuklandı.

Niğde'de yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında, 14 şüphelinin banka hesaplarının yasa dışı bahis sitelerindeki toplam 1 milyar 70 milyon 662 bin 992 TL tutarındaki para nakline aracılık ettiği tespit edildi; dört ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Çalışmayı, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yürüttü. Soruşturma kapsamında şüphelilerden 4'ünün daha önce tutuklandığı belirlendi.

Niğde, İstanbul, İzmir ve Nevşehir'de eş zamanlı operasyon

Eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i tutuklandı, 4 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelinin adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23