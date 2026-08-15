  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İngiltere'de kritik saatler: Tüm ülkeyi mesajla uyardılar! 15 Ağustos 2026: Günün Ayet ve Hadisi 15 Ağustos 1627: Dadreddizâde Mehmed Emin Şirvanî'nin vefatı (İstanbul Kadısı) Abdullah Gül ne mesajı vermek istedi! Onlarca Türk sitesi varken İngiliz sitesine konuştu İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den ABD açıklaması Kırmızı bültenle aranan Serkan Kurtuluş Türkiye’ye getirildi! Bakanlık açıklama yaptı Trump’ın Hürmüz çıkışına sert yanıt! Resmen dalga geçtiler CHP'li meclis üyesinin kirli tezgahı patladı! Suç örgütüne azmettiricilikten tutuklandı! Sisi'den Zelenskiy'e kritik telefon! İki lider Orta Doğu'daki gerilim ve Ukrayna-Rusya savaşını masaya yatırdı CHP, DEM ve YRP'de deprem! 7 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı!
Eğitim Niğde Halk Eğitim Merkezi Usta öğretici alımında başvuru süreci başladı
Eğitim

Niğde Halk Eğitim Merkezi Usta öğretici alımında başvuru süreci başladı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Niğde Halk Eğitim Merkezi öğretici arıyor. Niğde Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Orhan Çetin; usta öğretici olarak görev almak isteyenlerin başvurularını e-Yaygın sistemi üzerinden yapabileceğini açıkladı.

Niğde Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Orhan Çetin, usta öğretici başvuru sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Niğde Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Orhan Çetin; usta öğretici olarak görev almak isteyenlerin başvurularını e-Yaygın sistemi üzerinden yapabileceğini açıkladı. Çetin; adayların başvuru sırasında mezuniyet, mesleki kurs, iş deneyimi, SGK ve başarı belgelerini sisteme eksiksiz ve doğru şekilde yüklemeleri gerektiğini belirtti.

Başvuruların Milli Eğitim Bakanlığı’nın e-Yaygın sistemi üzerinden gerçekleştirileceğini belirten Çetin, adayların işlemlerini belirlenen aşamaları takip ederek tamamlayabileceklerini söyledi.

Çetin; usta öğretici olmak isteyenlerin öncelikle e-yaygin.meb.gov.tr adresine giriş yapması gerektiğini belirterek, sisteme e-Devlet şifresiyle erişim sağlanacağını ifade etti. Sisteme giriş yapan adayların ’Başvurular/Eğitici Başvurusu’ bölümünü seçerek işlemlerine başlayacağını aktaran Çetin, mezuniyet bilgilerinin doğru şekilde girilmesinin ve ilgili belgelerin sisteme yüklenmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Orhan Çetin; adayların sahip oldukları Mesleki Kurs Bitirme Belgelerini de sisteme eklemeleri gerektiğini belirterek başvuru değerlendirmelerinde adayların mesleki yeterliliklerinin yanı sıra iş deneyimlerinin de dikkate alınacağını ifade etti. Belgelerin tamamlanmasının ardından adayların ’Kurum ve Kurs Seçimi’ bölümünden görev almak istedikleri kurum ve kursu seçmeleri gerektiğini aktaran Çetin, son aşamada başvurunun kontrol edilerek tamamlanacağını söyledi.

Niğde Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Orhan Çetin, başvuru sahiplerini sisteme yükledikleri belgelerin doğruluğu konusunda da uyardı. Çetin; adayların beyan ettikleri bilgi ve belgelerin doğruluğundan sorumlu olduğunu belirterek, hatalı veya eksik belge yüklenmemesi için başvuruların tamamlanmadan önce dikkatlice kontrol edilmesini istedi.

Usta öğreticilerin halk eğitimi faaliyetlerinde önemli bir görev üstlendiğini ifade eden Çetin; bilgi, beceri ve mesleki deneyim sahibi vatandaşların birikimlerini kursiyerlere aktararak hayat boyu öğrenme çalışmalarına katkı sağlayabileceğini kaydetti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İçişleri Bakanlığı açıkladı! Örgüt lideri Türkiye'ye getiriliyor
Gündem

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Örgüt lideri Türkiye'ye getiriliyor

İçişleri Bakanlığı Organize Suç Örgütü lideri Serkan Kurtuluş'un Arjantin'den Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.
AK Parti’ye geçeceği konuşulan Ümit Dikbayır’dan dikkat çeken açıklama: "Kimin dost, kimin düşman olduğunu görüyorsunuz"
Gündem

AK Parti’ye geçeceği konuşulan Ümit Dikbayır’dan dikkat çeken açıklama: “Kimin dost, kimin düşman olduğunu görüyorsunuz”

İYİ Parti’den ihraç edildikten sonra CHP’ye katılan, ardından CHP’den de istifa ederek bağımsız milletvekili olarak yoluna devam eden Sakary..
Gazeteci Nuray Başaran: İYİ Parti’yi FETÖ kurdu, FETÖ finanse etti! Şimdi de İmamoğlu ile Özel’i destekliyorlar
Gündem

Gazeteci Nuray Başaran: İYİ Parti’yi FETÖ kurdu, FETÖ finanse etti! Şimdi de İmamoğlu ile Özel’i destekliyorlar

Gazeteci Nuray Başaran Akit TV’de İYİ Parti’nin kuruluş sürecine dair çarpıcı açıklamalar yaptı. İYİ Parti'nin FETÖ tarafından kurulduğunu s..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23