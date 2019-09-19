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Niğde elması ihracatında bu yıl hedef 10 bin ton

Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş: Rengi, tadı, aroması ve kalitesiyle ön plana çıkan Niğde elmasında 10 bin tonluk ihracat hedefleniyor.

19 Eylül 2019 Perşembe 11:50
Niğde elması ihracatında bu yıl hedef 10 bin ton

Niğde'de bu yıl yaklaşık 430 bin ton rekolte beklenen elmada, 10 bin ton ihracat hedefleniyor.

Hasadına yeni başlanan ve üretimde Türkiye'de üçüncü sırada yer alan Niğde elması, rengi, tadı, aroması ve kalitesiyle ön plana çıkıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, AA muhabirine, Türkiye'nin en kaliteli elmasının Niğde'de yetiştirildiğini belirterek, "Bize geri dönüşler bu şekilde ifade ediliyor. 2019 yılı için 430 bin tona yakın rekolte bekliyoruz. 2018'de ilimizden ihracat bin 500 ton civarındaydı. Bu yıl ihracatımız 6 bin tona yaklaştı. İnşallah 10 bin tonun üzerinde ihracatla sezonu kapatacağız. Bu ilimiz açısından çok ciddi bir rakam." diye konuştu.

Baş, Niğde'nin elma üretimi için çok uygun olduğunu dile getirerek, "Soğuk hava depolarımız, paketleme, tasnif, boylama tesislerimiz, bakanlığımızın destekleriyle hızla faaliyete geçtiği için Niğde pazar konumuna geldi. Türkiye'deki elma üst fiyatı Niğde'den belirleniyor. Niğde'nin fiyatına göre diğer bölgeler, daha altlardan fiyat belirliyor." dedi.

 

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 11:50
  1. Elma
  2. ihracat
  3. Niğde elması
  4. Anadolu Ajansı

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