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Niğde-Çamardı yolunda seyir halindeki araç alev aldı

Niğde-Çamardı yolunda hafif ticari araç seyir halindeyken alev aldı.

18 Nisan 2018 Çarşamba 11:36
Niğde-Çamardı yolunda seyir halindeki araç alev aldı

Olay Niğde - Çamardı yolunda meydana geldi. Beyaz eşya firmasına ait 51 AB 213 plakalı hafif ticari araç seyir halindeyken alev aldı. Alev topuna dönen araca müdahale edemeyince sürücü ve yanında bulunan bir kişi aracın yanışını çaresizce izledi.

Can kaybının yaşanmadığı olayda araç kullanılamaz hale gelirken, aracın kasasında bulunan beyaz eşyada küle döndü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 11:36
  1. Niğde-Çamardı
  2. trafik
  3. seyir halindeki araç
  4. yangın

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