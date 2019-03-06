0553 313 94 23

Nicolas Maduro’dan yürüyüş çağrısı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido destekçilerinin de sokağa ineceği cumartesi günü "emperyalizm karşıtı" yürüyüş çağrısında bulundu.

06 Mart 2019 Çarşamba 09:42
Nicolas Maduro’dan yürüyüş çağrısı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido destekçilerinin de sokağa ineceği cumartesi günü "emperyalizm karşıtı" yürüyüş çağrısında bulundu.

 

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, eski Devlet Başkanı Hugo Chavez’in 6. ölüm yıldönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada, rejimi terk edenleri “hainlikle” suçlayarak muhaliflerin de sokağa ineceği 9 Mart’ta gösteri çağrısında bulundu.

 

Kendisini ülkenin geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’nun ülkeye dönüşünün ardından ilk kez halk karşısına çıkan Maduro, eski ABD Başkanı Barack Obama’nın Venezuela’nın ABD için ulusal tehdit olarak nitelendirildiği kararnameyi imzaladığı 9 Mart gününü Anti-Emperyalizm günü ilan etti. Maduro, “Bu yüzden bütün insanları sokaklara ABD saldırganlığını protesto etmeye çağırıyorum” dedi.

 

Maduro, “Venezuela’daki küçük muhalif azınlığı durdurmayacağız. Onları demokrasimizle yeneceğiz. Venezuela için Chavez için” ifadelerini kullandı. Hainler olarak nitelendirdiği muhalifler için, “fırsatçıların ve korkakların azınlığı ilk zorlukta önce taraf değiştirdiler. Devrime ihanet ettiler” diyen Maduro ayrıca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için tüm kadınlara harekete geçme çağrısında bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 09:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akhisarlı güreşçi Ali Cengiz Avrupa üçüncüsü oldu
    1. Akhisarlı güreşçi Ali Cengiz Avrupa..
    2. Başakşehir’de dehşet anları kamerada
    3. Türkiye’de en çok müzik ve dizi..
    4. TİKA ve TRT’den Balkan medya..
    5. HIV’de kök hücre umudu
    6. Esnaftan yaban hayvanları için et..
    7. Bursa Milletvekili Kılıç:
    8. Fenerbahçe Beko, Real Madrid'e konuk..
    9. İçişleri Bakanı Soylu: "(HDP) Beraber..
    10. Fuat Çapa, "Ligin ikinci yarısının çok..
    11. Başkan Kayda: “Salihli’nin geleceği..
    12. "Birlik ve beraberliğimizi bu mübarek..
    13. Gönüllerin Belediyesi Kocasinan’da..
    14. GAPFOOD ve GAPTARIM Fuarı
    15. "İran'da 19 milyon fakir var"
    16. Diyarbakır Milli Eğitim Müdürü..
    17. Kilis’te Yeşilay Haftası kutlamaları
    18. ALES başvuruları son dakika ALES 2019..
    19. Ejder Demir’e ’kurt’lu gönderme
    20. Çeşme Belediyesi’nin meclis üyeleri..
    21. Kahtalı öğrenciler bilimsel ve gözlem..
    22. Akpınar Mesire alanın yapımı tamamlandı
    23. E-5’te görenleri şaşkına çeviren..
    24. Akit yazdı, problemi Adalet Bakanı Gül..
    25. FETÖ’nün asker kanadına operasyon: 5..
    26. Soylu: "Dağa götürülenler kimin..
    27. Tek ayakkabıyla Avrupa şampiyonluğuna
    28. İçişleri Bakanı Soylu: "(Terörle..
    29. Ülker Bisküvi finansal sonuçlarını..
    30. Van TSO’dan festival öncesi esnafa..
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'

    Günün Karikatürü

    6 Mart 2019
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Skandal paylaşımı yapan doktora kötü haber!
    Skandal paylaşımı yapan doktora kötü haber!