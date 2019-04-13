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Nicolas Maduro: İade edilirse hayatı tehlikeye girer

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange’ın ABD’ye iade edilmesi öldürülebileceğini söyledi.

13 Nisan 2019 Cumartesi 01:58
Nicolas Maduro: İade edilirse hayatı tehlikeye girer

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, İngiltere’de tutuklanan WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange’ın ABD’ye iade edilmesi halinde yaşamının tehlikeye gireceğini söyledi.ü

Julian Assange'ın tutuklama kararını değerlendiren Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Assange'a yöneltilen suçların açık olmadığını belirterek ABD'nin talebi üzerine Washington'a iade edilmesi halinde hayatının tehlikeye gideceğini aktardı.

"Yaşamı tehlikeye girer"

İngiliz polisinin Assange yönelik yürüttüğü operasyonu da utanç verici olarak değerlendiren Maduro, "İngiliz adaleti Assange'ı ABD'ye teslim ederse uluslararası hukuka ve insan haklarına saygısızlık eder. Yaşamını risk altına sokar" dedi.

Venezuela Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ekvador hükümetinin Büyükelçilik Özel Varlık Protokolü'nü de ihlali ettiği iddia edilerek, "Uluslararası hukuk için utanç verici bir durum" yorumu yapıldı.

ABD hükümetinin, başta Afganistan ve Irak'taki operasyonlarına dair yayınladığı belgeler sebebi ile uzun süredir WikiLeaks kurucusu Julian Assange'ın peşinde olduğu biliniyor.

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Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 01:58
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