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Nicolas Isimat Mirin Beşiktaş'a transfer oldu!

Beşiktaş, PSV Eindhoven forması giyen savunma oyuncusu Nicolas Isimat Mirin ile 3.5 yıllık anlaşma yaptı.

05 Ocak 2019 Cumartesi 18:01
Nicolas Isimat Mirin Beşiktaş'a transfer oldu!

Beşiktaş Yönetimi'nin yaptığı girişimlerin ardından, siyah-beyazlı kulüp, Ismat Mirin'in transferi için PSV Eindhoven ile 350 bin euro bonservis bedeli ile anlaşmaya vardı.

3.5 yıllığına anlaştılar yıllık 1,1 milyon euro alacak

PSV ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Mirin ile 3.5 yıllık sözleşmeye imza atacak olan Beşiktaş'ın bu gece Fransız futbolcuyu İstanbul'a getirmesi ve oradan da Antalya kampına dahil etmesi bekleniyor. Mirin, siyah-beyazlı kulüpten 1.1 milyon euro yıllık maaş alacak.

 

Hem sağ bek hem stoper oynayabiliyor

Hem sağ bek hem de stoper bölgesinde forma giymesinden dolayı Beşiktaş'ın ihtiyacını karşılayabilecek potansiyelde olduğu düşünülen Mirin'in PSV ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyordu.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 18:01
  1. İstanbul
  2. Beşiktaş
  3. Ismat Mirin
  4. PSV Eindhoven
  5. Antalya
  6. Beşiktaş Yönetimi

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