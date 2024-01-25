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Spor Nicolas Anelka, Türkiye'ye geliyor!
Spor

Nicolas Anelka, Türkiye'ye geliyor!

Yeniakit Publisher
2024-01-25 10:34:00 - 2024-01-25 11:14:24
Nicolas Anelka, Türkiye'ye geliyor!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Fransız eski futbolcu Nicolas Anelka’yı kulübün CEO’su yaptı.

Trendyol 1. Lig ekibi Ümraniyespor, kulübün CEO’sunun Fransız eski futbolcu Nicolas Anelka’nın olduğunu duyurdu. Kırmızı-beyazlıların resmi sitesinden yapılan açıklamada, “Kulübümüz, CEO pozisyonu için Nicolas Anelka ile anlaşmıştır. Nicolas Anelka’ya hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz” denildi.

Ümraniyespor resmi sosyal medya hesabından da Anelka’nın yer aldığı kısa bir videoya yer verildi.

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