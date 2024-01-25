Nicolas Anelka, Türkiye'ye geliyor!
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Fransız eski futbolcu Nicolas Anelka’yı kulübün CEO’su yaptı.
Ümraniyespor resmi sosyal medya hesabından da Anelka’nın yer aldığı kısa bir videoya yer verildi.
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Fransız eski futbolcu Nicolas Anelka’yı kulübün CEO’su yaptı.
Ümraniyespor resmi sosyal medya hesabından da Anelka’nın yer aldığı kısa bir videoya yer verildi.
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