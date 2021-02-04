Nicolas Anelka geri döndü
Bir dönem Fenerbahçe'de oynayan Fransız futbolcu Nicolas Anelka, Hyeres FC kulübünde sportif direktörlük görevine getirildi.
Bir dönem Türkiye'de Fenerbahçe forması da giyen, aktif futbolculuk kariyerine 2016'da son veren Nicolas Anelka, Fransa'da 4. küme ekiplerinden Hyeres FC'nin sportif direktörü oldu.
İş insanı Mourad Boudjellal tarafından satın alınan Hyeres FC, futbolu 2016'da bırakan Nicolas Anelka'yı sportif direktör göreve getirdiklerini duyurdu.
Fransız yıldız; PSG, Arsenal, Real Madrid, Liverpool, Manchester City, Fenerbahçe, Chelsea gibi dev kulüplerde görev almıştı.