Nicolas Anelka, futbola geri döndü
Nicolas Anelka'nın, Fransa'da 4. küme ekiplerinden Hyeres FC'nin sportif direktörü olarak futbola geri döndüğü duyuruldu.
Bir dönem Türkiye'de Fenerbahçe forması da giyen, aktif futbolculuk kariyerine 2016'da son veren Nicolas Anelka, Fransa'da 4. küme ekiplerinden Hyeres FC'nin sportif direktörü oldu.
İş insanı Mourad Boudjellal tarafından satın alınan Hyeres FC, futbolu 2016'da bırakan Nicolas Anelka'yı sportif direktör göreve getirdiklerini duyurdu.
Fransız yıldız; PSG, Arsenal, Real Madrid, Liverpool, Manchester City, Fenerbahçe, Chelsea gibi dev kulüplerde görev almıştı.