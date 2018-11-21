Nicolas Anelka, Fenerbahçe'yi unutamıyor
Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Fransız yıldız Nicolas Anelka, Fenerbahçe'yi unutamıyor. Anelka, sosyal medya hesabından Samanyolu müziği eşliğinde Fenerbahçe paylaşımı yaptı.21 Kasım 2018 Çarşamba 22:39
Kariyerini Lille'de antrenör olarak sürdüren Nicolas Anelka'nın Fenerbahçe aşkı bitmiyor.
Sarı-lacivertli takımın eski futbolcusu Anelka, sosyal medya hikayesinde Samanyolu müziği eşliğinde Fenerbahçe paylaşımı yaptı.
Fransız ismin bu videosu, Fenerbahçe taraftarları tarafından sosyal medyada birçok kez paylaşıldı.
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