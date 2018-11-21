Nicolas Anelka, Fenerbahçe'yi unutamıyor

Kariyerini Lille'de antrenör olarak sürdüren Nicolas Anelka'nın Fenerbahçe aşkı bitmiyor.

Sarı-lacivertli takımın eski futbolcusu Anelka, sosyal medya hikayesinde Samanyolu müziği eşliğinde Fenerbahçe paylaşımı yaptı.

Fransız ismin bu videosu, Fenerbahçe taraftarları tarafından sosyal medyada birçok kez paylaşıldı.