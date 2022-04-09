N'Golo Kante için skandal sözler: Oruç tuttuğu için performansı geriledi

Chelse'nin hocası Thomas Tuchel, N'Golo Kante'nin formundaki düşüşü Ramazan ayında tuttuğu oruç ile açıkladı.

Chelsea, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid'e 3-1 mağlup olurken Kante karşılaşmaya ikinci devrenin başında dahil oldu.

Tuchel bu kararın taktiksel olduğu konusunda ısrar etse de Kante, 2021-22 sezonunda sakatlık ve Covid-19 ile mücadele ederken formunda düşüş yaşadı.

"Yemek yemediğinizde bunun bir etkisi oluyor"

Thomas Tuchel, 2 Nisan'da başlayan Ramazan ayı nedeniyle Kante'nin istikrarsız olabileceğini söyledi.

Alman hocanın açıklamaları şu şekilde:

"N'Golo olağanüstü ve benzersiz niteliklere sahip kilit bir oyuncu. Bizim için takıma kimsenin veremeyeceği şeyi verebilen eşsiz bir isim. Sakatlıklar, hastalıklar nedeniyle bu sezon oldukça mücadele verdi. İstikrarsızlığımızın nedeni tabii ki biraz buydu. Kante'siz çok maç oynadık. Şu anda dini inancından dolayı oruç tutuyor. Belki başka bir sebepten. İlk defa yapmıyor ama uzun süre gündüzleri yemek yemediğinizde bunun bir etkisi oluyor. Bu duruma alışık ama son sezonunda Real Madrid'e karşı ne kadar etkili olduğunu göz önüne alırsak üst seviyede olmadığını düşünmemiz normal. Bu da utanılacak ya da üzülecek bir şey değil. Onu zorlamaya, ona yardım etmeye çalışıyoruz çünkü oynadığı zaman neye sahip olduğumuzun farkındayız."

Oruç tutan Benzema'dan Chelsea'ya hat-trick!

Hafta içinde oynanan Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Chelsea ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Real Madrid 3-1 kazanırken maç günü oruç tutan Cezayir asıllı futbolcusu Karim Benzema 3 gol atarak adeta oruç tutmanın performansı etkilemediği Alman teknik adama gösterdi.

Oruçlarını tutan Benzema, orucun performansını etkilemeyeceğini açıklamıştı.

Esquire dergisine konuşan Benzema, "Oyunlarıma hiçbir etkisi yok. Ramazan hayatımın bir parçası ve oruç tutmak benim inancımda farz. Benim için çok önemli ve oruç tuttuğumda kendimi iyi hissediyorum." dedi

Premier Lig'de müslüman oyunculara oruç açma izni veriliyor mu?

Chelsea, Cumartesi günü Southampton ile oynayacak ve Kante kadroya dahil olması halinde aç karnına maça çıkacak.

İngiltere saati ile oruçlarını 19:30 ile 20:30 arasında açan müslüman oyunculara geçen sezon yemek yiyebilme izni verilmişti.

Geçen yıl Leicester City ile Crystal Palace arasında King Power Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Wesley Fofana ve Cheikhou Kouyate'nin oruçlarını açmaları için kısa bir ara verildi.

Bu sezon da kaptanların hakemlerden maç öncesi benzer molalar isteyebilmeleri için izin çıktı ancak Ramazan ayı boyunca oynanacak 52 Premier Lig maçından sadece dokuzu İngiltere saati ile 19:30'dan sonra başlayacak.