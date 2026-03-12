NGC Başkanı Lütfi Demirsoy: Basın, şehrin hafızası ve vicdanıdır

Demirsoy, 1989 yılında kurulan Niğde Gazeteciler Cemiyeti’nin yalnızca bir meslek örgütü olmadığını vurgulayarak, cemiyetin Niğde’nin hafızası, vicdanı ve kamu adına denetim mekanizmasının yerel temsilcisi olduğunu ifade etti.

“BASIN DÜNYASI KÖKLÜ BİR DÖNÜŞÜMDEN GEÇİYOR”...

Dijitalleşme, sosyal medya algoritmaları, yapay zekâ destekli içerik üretimi ve hız odaklı yayıncılık anlayışının gazeteciliğin hem imkânlarını hem de risklerini artırdığını ifade eden Demirsoy, “Artık mesele yalnızca haberi vermek değil; doğru, teyitli ve kamu yararına uygun haberi hız baskısına yenilmeden vermektir.

Başkan Demirsoy, dönüşüm sürecinde yerel basının önemli sorunlarla karşı karşıya kaldığını belirterek ekonomik daralma, yerel basının gelir kaynaklarının zayıflaması, dijital platformlara bağımlılık, basın özgürlüğüne ilişkin tartışmalar ve mesleki dayanışmanın zaman zaman zedelenmesinin bu sorunların başında geldiğini söyledi.

Bu süreçte güçlü bir meslek birliğinin önemine dikkat çeken Demirsoy, Niğde Gazeteciler Cemiyeti’nin yalnızca tabelası olan bir yapı olmayacağını ifade ederek, “Cemiyetimiz; eğitim veren, proje üreten, üyelerinin hukuki ve mesleki haklarını koruyan ve genç gazetecilere yol açan aktif bir kurum olacaktır.

"YEREL BASININ KURUMSAL İTİBARI GÜÇLENECEK"...

Konuşmasında resmi kurumlarla güçlü bir iletişim ağı kurulmasının önemine değinen Demirsoy, yerel basının kurumsal itibarını yükseltmek için çeşitli çalışmalar yapılacağını belirtti. Ayrıca Niğde’nin tanıtımına katkı sağlayacak ortak medya projelerinin de hayata geçirileceğini söyledi.

"NİĞDE GAZETECİLER CEMİYETİ’NDEN VEFA"...

Ali Osman Sayın "Aramızdan ayrılan değerli büyüklerimizi, ağabeylerimize binlerce rahmet olsun, saygıyle rahmetle ve minnetle anıyoruz, dedi.

Niğde’de basın hayatına güç ve kuvvet veren, geçmişten günümüze kadar ilimize önemli katkılar sağlayan ve Niğde Gazeteciler Cemiyeti’nin kurulmasında büyük emekleri bulunan, bugün aramızda olmayan değerli meslek büyüklerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.

Basın camiasına yıllarca hizmet eden merhum gazeteciler İsmet Sayın, İhsan Evliyaoğlu, Mehmet Beklen, Hüseyin Gökalp, Ziya Gökalp Arif Acındı ve Av İsmail Özmel, Niğde’de gazeteciliğin gelişmesi ve kurumsallaşması adına önemli izler bırakmış isimler olarak hafızalarda yer almaya devam ediyor.

Niğde Gazeteciler Cemiyeti’nin temellerinin atılmasında büyük emekleri bulunan bu kıymetli gazeteciler, meslek hayatları boyunca hem basın etiğine hem de topluma hizmet anlayışına örnek olmuşlardır.

"NİĞDE MEDYASINI BİRLEŞTİREN GENEL KURUL GERÇEKLEŞTİRİLDİ"...

Niğde’de medya camiasını bir araya getiren önemli bir gelişme yaşandı. Niğde Gazeteciler Cemiyeti Derneği, Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda düzenlenen Olağanüstü Genel Kurul ile yeni yönetimini belirledi.

Yoğun katılımın olduğu genel kurulda divan başkanlığını Abdurrahman Yılmaz üstlenirken, divan başkan yardımcılıklarını Av. İrfan Bahar ve Ayşegül Aslan yaptı. Divan kâtipliği görevini ise Ali Tunç yürüttü.

Tek liste ile gidilen seçim sonucunda Lütfi Demirsoy, Niğde Gazeteciler Cemiyeti Derneği Başkanlığına seçildi.

YÖNETİM KURULU BELİRLENDİ

Gerçekleştirilen seçimde yönetim kurulu üyeliklerine şu isimler seçildi:

Lütfi Demirsoy Başkan, Kahraman Doygun, Gülsüm Aytaş, Fatih Mehmet Adaş, Süleyman Tuzcu, Yasin Düzgün, Kıvanç Şimşek, Ayşegül Aslan ve Dursun Suna.