NG Kütahya Seramik yeni nesil mağazacılık konseptiyle fark oluşturuyor

NG Kütahya Seramik, sektördeki öncülüğünü yeni nesil mağazalarında da sürdürüyor. Tasarımda sınır tanımayan yaklaşımıyla Türk seramik sektörünün dünyadaki vitrinine değer kazandıran NG Kütahya Seramik, farklı doku, tasarım, renk ve boyutlara sahip ürünlerini yepyeni bir konsept ile müşterileriyle buluşturuyor. Türkiye geneline yayılan fiziki mağaza ve showroom’larının yanı sıra, dijital dünyada da NG Digi+ uygulamasıyla teknolojik dünyanın tüm olanaklarını ürünleriyle birlikte müşterilerinin beğenisine sunuyor. NG Kütahya Seramik müşterileri gerek yeni nesil mağazalarda gerekse internet ve dijital ortamda çok farklı bir deneyim yaşama imkânına sahip.

Türkiye Yeni Nesil Mağazalarla Donatılıyor

Haziran ayında İzmir, İstanbul ve Çanakkale’deki yeni mağazalarını hizmete açan

NG Kütahya Seramik, farklı bölge ve şehirlerdeki yeni mağazaları için de hazırlıklarını sürdürüyor. NG Kütahya Seramik’in, yeni nesil mağazalarında doğadan ilham alarak tasarladığı 2023 yılının en iddialı koleksiyonları, zamansız güzelliği ile teknolojiyi buluşturan ürünleri ve inovatif ebatlı serileri yeni mağazalarda boy gösteriyor.

Tüm mimari projelerin ihtiyaçlarını karşılayan NG Kütahya Seramik’in yeni showroom’larında ziyaretçiler, en son trendlerden ilham alan koleksiyonları yakından inceleme fırsatı yakalarken NG Kütahya Seramik’in uzman ekibinden de her konuda destek alabiliyorlar.

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NG Digi+ Sektörde Dijital Mağaza Anlayışında da Öncü Oldu

NG Kütahya Seramik, NG Digi+ adını verdiği ‘‘Yeni Nesil Dijital Deneyim Merkezi’’ ile seramik sektöründe bir ilke daha imza attı. NG Kütahya Seramik, NG Digi+ ile web sayfasında ve mobil uygulamalarında da kullanıcılara ürün seçiminde kolaylık sağlıyor. Seramiklerdeki rölyef ve geometrik yüzey hareketleri, ışık altındaki yansıma ve parlaklık özellikleri NG Kütahya Seramik’in web sitesinde ve mobil uygulamasında gerçekçi bir simülasyonla sunuluyor.

Aynı zamanda mekânların her bir yüzeyinde döşeme şablonunu deneyimleme imkânı bulan ziyaretçiler, ürünleri sanal ortamda uygulayarak kendi zevklerine göre mekânlarını tasarlayabiliyor. NG Digi+, kullanıcılarına çok gerçekçi sanal bir tasarım aracı sunmasıyla ve interaktif zemin görüntüleme sistemiyle mağazacılık konseptine yeni bir bakış açısı getiriyor.