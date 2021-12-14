Nezle ve gribe ilaçsız tarif

Grip mevsiminde gripten korunmak kadar hasta olduktan sonra en hızlı şekilde atlatmak da önemli. Meyve ve sebzelerle yapılan çaylar hastalıkları iyileştirmek için en iyi doğal ilaç. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Dyt. Tuba Kayan Tapan, bağışıklığı güçlendiren tarifleri anlattı.

Elma-soğan çayı

Quercetin'den zengin bir çay olan; elma soğan çayı, üst solunum yolları enfeksiyonlarında boğazın rahatlamasında ve bağışıklık sisteminin kuvvetlendirilmesinde oldukça etkili.

Üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren ya da bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek isteyen kişiler günde 3 defa ara öğün olarak tüketebilir.

Özellikle soğuk havalarda tüketilmesi nezle ve grip gibi rahatsızlıklardan korur. İçerdiği antioksidanlar bağışıklık sistemini güçlendirir. Aynı zamanda detoks etkisine sahip olan elma çayı, zayıflamak veya kilo kontrolünün sağlanmak için de içilir.

Malzemeler: 1 elma, 1 soğan

Bir soğanın kabuklarını soyun ve dilimleyin. Bir elmayı kabukları ile beraber dilimleyin ve hepsini beraber iyice yumuşayana kadar pişirin. İyice yumuşadıktan sonra süzdüğünüz çayı tüketebilirsiniz.

Ayva kompostosu

Malzemeler: 1 orta boy ayva, 4 su bardağı sıcak su, ayvanın çekirdekleri, 1 yemek kaşığı kuru üzüm, 2 karanfil

Yapılışı: Ayvaların kabuklarını soyup çekirdekleri ile beraber pişiriniz. Daha sonra kaynamaya başlayınca kuru üzüm ve karanfili ekleyin. Ayvalar yumuşayınca altı kapatılıp servis edilebilir.

Bal kabağı çorbası

Malzemeler: 3 dilim bal kabağı (iri dilim), 1 adet patates, 1 adet havuç, 2 litre su, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 adet soğan, 3 diş sarımsak, 1 su bardağı et suyu, 1 su bardağı süt, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1/2 çay kaşığı zerdeçal.

Yapılışı: Tüm malzemeleri doğrayarak çorba yapımına başlayın. Doğranmış kabakları ve rendelenmiş patatesi bir tencereye alıp üzerine sıcak suyu ekleyip kaynatın. Tavaya sıvı yağı alıp doğranmış soğanı, sarımsağı ve rendelenmiş havucu koyup kavurun. Kavurduğunuz harcı tencereye ekleyip kaynatmaya devam edin. Et suyu ve tuzu ilave edip, sebzeler yumuşayana kadar pişirin. Çorbayı blenderden geçirin. Ardından sütü ilave edip güzelce karıştırın. Zerdeçal, tuz, pul biber ve karabiber ekleyip 5 dakika daha kaynatın. Ardından sıcak servis edin...