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Spor Neymar'dan şaşırtan Messi itirafı!
Spor

Neymar'dan şaşırtan Messi itirafı!

Paris Saint Germain'in tecrübeli futbolcusu Neymar, Lionel Messi hakkında açıklamalarda bulundu. Arjantinli futbolcunun transfer sürecine dair konuşan Brezilyalı yıldız dikkat çeken ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-10 11:30:00 -
Neymar'dan şaşırtan Messi itirafı!

Paris Saint Germain'in tecrübeli futbolcusu Neymar, Lionel Messi hakkında açıklamalarda bulundu. Arjantinli futbolcunun transfer sürecine dair konuşan Brezilyalı yıldız dikkat çeken ifadeler kullandı.

Ligue 1 devi Paris Saint Germain'de Neymar suskunluğunu bozdu. Goal France'a konuşan tecrübeli oyuncu yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Neymar, Lionel Messi'nin Paris Saint Germain'e transferi hakkında itirafta bulundu.

"Kendini evinde hissediyor"
Lionel Messi'nin Barcelona'da uzun yıllar forma giydikten sonra takımdan ayrılmasının zor olduğunu belirten Neymar, "Böyle bir değişiklik yapmak onun için zor. Çünkü birkaç yıldır Barcelona'daydı ve şimdi her şey onun ve ailesi için değişti. Zor ama bence şimdi durum daha da iyiye gidiyor. Kendini evinde hissediyor" dedi.

"Birlikte eğlenebilmeyi istiyorum"

Lionel Messi'ye Paris Saint Germain'e alışma sürecinde yardımcı olduğunu ifade eden Brezilyalı yıldız, "Lionel Messi'yi uzun zamandır tanıyordum. Onunla konuşarak sahada ve antrenmanda ona yardım etmeye çalıştım. Onun için zor bir değişiklik oldu. Önümüzde birçok şey ve zorluk olduğunu biliyoruz, ancak üstesinden geleceğimize eminim. Onun eğlenmesini ve birlikte eğlenebilmeyi istiyorum" açıklamasını yaptı.

Paris Saint Germain'deki kariyeri hakkında konuşan Neymar, "Fiziksel olarak iyiyim ve mutluyum. Yeni oyuncular iyi durumdalar ve kaliteli futbolcuları almak takımı güçlendiriyor ve bizim için de iyi oluyor. Bizi daha güçlü kılıyorlar. Umarım daha çok kupalar kazanırız" ifadelerini kullandı.

 

 


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