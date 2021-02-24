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Spor Neymar’dan çok konuşulacak PSG paylaşımı
Spor

Neymar’dan çok konuşulacak PSG paylaşımı

Paris Saint Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar, attığı tweet'le PSG'de kalma sinyalleri verdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-24 19:02:00 -
Neymar’dan çok konuşulacak PSG paylaşımı

Sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek olan Neymar'ın son dönemde PSG'den ayrılacağına dair haberler yapılıyordu. Ancak özellikle Lionel Messi'nin adının PSG ile anılmaya başlamasından sonra Neymar'ın da takımda kalmayı tercih etme şansının yükseldiği belirtiliyordu.

Brezilyalı yıldız bugün attığı tweet ile takımda kalacağının da sinyallerini verdi. Neymar, "Mutlu uyandım, mutlu antrenman yaptım" şeklinde bir tweet attı. Bu sözler onun takımda kalmasının kesinleştiği yönünde yorumlandı.

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