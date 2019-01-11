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Neymar çok pişman! Telefonda 'Beni alın' diye yalvardı

Fransız devi Paris Saint Germain'de forma giyen Neymar'ın eski takımı Barcelona'ya dönmek için Başkan Josep Maria Bartomeu'yu telefonla arayarak yalvardığı iddia edildi.

11 Ocak 2019 Cuma 18:31
Neymar çok pişman! Telefonda 'Beni alın' diye yalvardı

2017 yılında 222 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi ödenerek rekor ücretle Barcelona'dan Paris Saint Germain'e transfer olan Neymar, Katalan kulübüne geri dönmek için her yolu deniyor. El Mundo'nun haberine göre; Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu'yu telefonla arayan Neymar, kendisini geri almaları için adeta yalvardı.

Neymar babasını devreye soktu

Babasını devreye sokan ve Barcelona'lı yöneticilerle iletişime geçmeye çalışan Brezilyalı futbolcu geri dönmek için yoğun çaba sarfediyor. 2017 yazında yapılan görüşmelerde babası ve menajerinin Neymar'a, Barcelona'dan PSG'ye transfer olmanın kötü bir fikir olduğunu anlatmaya çalıştıkları ancak başarılı olamadıkları dile getirildi.

"Hayal kırıklığına uğradı ve çok üzgün"

Barcelona yöneticileriyle konuşan Neymar'ın babası, "Hayal kırıklığına uğradı ve çok üzgün" diyerek yıldız futbolcunun yaşadığı üzüntüyü belirtti. Brezilyalı forvetin PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel'in oynattığı futbolla ilgili de sıkıntılar yaşadığı ifade edildi.

Yıllık yaklaşık 40 milyon Euro kazanan Neymar'ın PSG ile sözleşmesi 2022 yılında sona erecek. Brezilyalı futbolcu bu sezon PSG formasıyla çıktığı 21 maçta 18 gol atıp 9 asist yaptı.

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Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 18:31
  1. Barcelona
  2. Brezilya
  3. Paris Saint Germain
  4. Neymar

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