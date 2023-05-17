Neyine inanamadın Meral! Meydana 300 kişiyi toplayamayan İYİ Parti'den Erzurum'da itiraz..

Erzurum'un Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçelerinde seçim sonuçlarına yapılan itirazlar ilçe seçim kurullarına iletildi.

İYİ Parti temsilcilerinin, müşahitlerin sandık başında not aldıkları oy sayılarının, tutanaktaki rakamlarla uyuşmadığını öne sürerek Yakutiye'deki 3 bin 969 seçmenin oy kullandığı 12 sandık ile Palandöken ve Aziziye ilçelerinde bazı sandıklara yapılan itiraz, YSK İlçe Seçim kurulları tarafından reddedildi.

Meral Akşener Erzurum mitinginde 300 kişiyi bir araya getirememiş, Ekrem İmamoğlu da miting alanını dolduramayacağını anlayınca keyfine göre bir meydanda miting vermeye kalkarak provokatif olayların yaşanmasına sebep olmuştu.

Erzurum'da Recep Tayyip Erdoğan yüzde 68,59, topyekün muhalefetin temsilcisi Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 24,56 ve Sinan Oğan da yüzde 6,57 oy aldı.