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Neyi gizliyorsun Ekrem?

Beylikdüzü’nde yeşil alanları imara açarak ilçeyi beton yığını haline getiren ve namı ‘Beton Ekrem’e çıkan İmamoğlu’nun ikiyüzlülüğü bir kez daha ortaya çıktı. Seçim çalışmalarının başladığı günden bu yana şeffaflıktan dem vuran CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nun dudak uçuklatan mal varlığına ilişkin gizlilik kararı aldırdığı öğrenildi.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 09:14
Neyi gizliyorsun Ekrem?

CHP, İP ve HDP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun maskesi bir kez daha düştü. Seçimden önceki açıklamalarından farklı bir tavır sergileyen Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul adaylığının netleşmesi ile birlikte yargı merciine başvuru yaparak, mal varlığına ilişkin ‘gizlilik kararı’ aldırdığı öğrenildi. Seçim çalışmalarının başladığı günden bu yana şeffaflıktan dem vuran CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun söz konusu kendisi olunca ‘şeffaflık’ ilkesini nasıl ayaklar altına aldığını gözler önüne serildi.

Kısıtlama kararı aldırmış

16 milyon İstanbulluyu temsil edeceği iddiasıyla seçimlere hazırlanan, vesayet odaklarının adayı Ekrem İmamoğlu ile ilgili skandallar bitmek bilmiyor. Beylikdüzü’nde yeşil alanları imara açarak ilçeyi beton yığını haline getiren ve namı ‘Beton Ekrem’e çıkan İmamoğlu’nun ikiyüzlülüğü bir kez daha ortaya çıktı. Seçim çalışmalarının başladığı günden bu yana şeffaflıktan dem vuran CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nun dudak uçuklatan mal varlığına ilişkin gizlilik kararı aldırdığı öğrenildi. CHP’nin İstanbul için aday profilini netleştirdiği günlerde Ekrem İmamoğlu’nun alelacele mahkemeye giderek, devasa serveti ile ilgili kısıtlama getirdiği bildirildi.

Kutu gibi evde doğan Ekrem İmamoğlu betondan milyarder olmuş

Beylikdüzü Belediye Başkanı seçilmesinin ardından müteahhitlik işlerini devam ettiren ve ilçede birçok inşaat yükselten Ekrem İmamoğlu, yemyeşil Beylikdüzü’nü gökdelenlere teslim etti. Dört ailenin bir arada yaşadığı 60 metrekarelik evde doğduğunu söyleyen İmamoğlu’nun 420 milyon dolar civarında mal varlığı bulunduğu tahmin ediliyor. Beton zengini İmamoğlu ise 33 bina, 88 daire, 156 dükkan, 12 villa, 73 ofis inşa eden bir inşaat imparatoru haline geldiğini bir türlü izah edemiyor.

Kaz Dağları İmamoğlu’ndan sorulur

Mütevazılık edebiyatı yapan ancak 250 bin liralık saat takan İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde, babası Hasan İmamoğlu’nun sadece Balıkesir Güre’de 128 dönüm arazi ve 24 daire satın aldığı ifade ediliyor. CHP’li adayın babası Hasan İmamoğlu’nun oksijen yönünden dünyanın sayılı bölgeleri arasına giren Kaz dağları’nda 150 milyon lira değerinde 60’ın üzerinde evi satın aldığı belirtilirken, İmamoğlu tüm bu gerçekler karşısında suskun kalmayı tercih ediyor. Katıldığı her platformda “şeffaflık” naraları atan İmamoğlu’nun kendi mal varlığının üzerini örtmeye çalışması ise “ikiyüzlülük ve ilkesizlik” örneği olarak yorumlanıyor.

Akit ne yazmıştı?

Gazetemiz Akit, daha önce de CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun milyonlarca liralık israfını ortaya çıkarmıştı. Vatandaşa 7/24 kesintisiz hizmet veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne sürekli iftira atan Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildiği dönemde, 45 araçla yürütülen belediye ulaşım hizmetini 213 araca çıkardığı tespit edilmişti. “Proje Ekrem’in araç saltanatı” başlıklı manşet haberine konu olan Beylikdüzü Belediyesi’ndeki araç kiralama giderinin ise yine İmamoğlu döneminde 3 kat artarak 9 milyon liraya ulaştığı ifşa olmuştu. Şaibeli bir şekilde verilen mazbatanın elinden alınması sonra hırçınlaşan Ekrem İmamoğlu’nun 2014 yılında VIP makam araçlarını kiralayıp, israfta sınır tanımadığı “Proje Ekrem’in beygir sevdası” başlıklı manşet haberiyle gözler önüne serilmişti.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 09:14
  1. Balıkesir
  2. CHP
  3. İP
  4. HDP
  5. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu
  6. Ekrem İmamoğlu
  7. CHP’li Ekrem İmamoğlu
  8. Beylikdüzü
  9. Beton Ekrem
  10. Beylikdüzü Belediye Başkanı
  11. Hasan İmamoğlu
  12. Kaz dağları
  13. Akit
  14. İstanbul Büyükşehir Belediyesi

YORUM YAZ

  • NİLHANNİLHAN23 dk önce
    GAZETECİLİK TARAFSIZ YAZI YAZMAKTIR,HER GEÇEN GÜN GERÇEKTEN SAÇMALIYORSUNUZ ÖZELLİKLE SİZ.TABİ Kİ TARAF TUTACAKSINIZ TABİ Kİ SEMPATİ DUYACAKSINIZ VEEE TABİ Kİ SEVMEK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ AMA BELLİ EDEMEZSİNİZ HELE Kİ İNSANLARI GAZA GETİRİP ÖTEKİLEŞTİREMEZSİNİZ BAKKK ADAM DÜN AKP NİN SEÇİM BÜROSUNU ZİYARET EDİP KOLAY GELSİN DİYOR EN AZINDAN ZEKANIZI KULLANIP PROFESYONEL OLUN ;)
  • YakupYakup35 dk önce
    Binali bey ve ekrem bey kendi ve ailelerinin mal varlıklarını seçilmeden açıklamaları gerekir.
  • MisafirMisafir38 dk önce
    Sen de caliş senin de olsun amigo..
  • İsimliİsimli56 dk önce
    Soyunu inkar eden soysuzdur bay müdafa

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