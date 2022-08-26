Neye uğradıklarını şaşırdılar! Vatandaştan İYİ Parti ekibine Erdoğan sürprizi

İYİ Parti heyeti Edirne’de partisinin Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı olarak görev yapan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Rıdvan Uz başkanlığında gurbetçileri dönüş yolunda Kapıkule Sınır Kapısında ziyarette bulundu. Gerçekleştirilen basın açılamasının ardından Kapıkule’de yaşadıkları Avrupa ülkelerine dönmek için sıra bekleyen gurbetçi araçlarını ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Rıdvan Uz ve beraberindekilere gurbetçi aile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasını araç teybinden açarak yanıt verdi.

“Bizim teröristlerle işbirliği yapan partilerle işimiz olmaz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasıyla İYİ Parti heyetine cevap verdiklerini ifade eden gurbetçi vatandaş Ayşe Nermin Tok, “İYİ Parti ile işimiz olmaz, CHP ile işimiz olmaz. Bizim oyumuz Tayyip Erdoğan’a sonuna kadar arkasındayız. Bizim teröristlerle işbirliği yapan hiçbir partiyle ilişiğimiz olmaz. Onlar geldiği zaman gördük ve dedik ki en güzel cevabı Cumhurbaşkanımızı konuşmasıyla vereceğiz dedik, açtık sesi ve onlara gereken cevap verildi. Biz sonuna kadar Erdoğan’ın yanındayız” dedi.

“İnşallah 2023 yılında bunlara hayırlı yolculuklar diyeceğiz”

Kapıkule Sınır Kapısında sıra bekleyen gurbetçi Yaşar Tok da gereken cevabı araç teybinden açtığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasıyla verdiğini belirtti.