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Gündem Neye uğradığını şaşırdı Taksi durağına giden kadın hayatının şokunu yaşadı
Gündem

Neye uğradığını şaşırdı Taksi durağına giden kadın hayatının şokunu yaşadı

Yeniakit Publisher
2023-04-25 12:24:00 -

Mecidiyeköy’de bir taksi durağına giden kişi iddiaya göre tüm taksilerin değişim saati bahanesi ile taksiye binemedi.

Taksiye binemeyen vatandaş o anları cep telefonu kamerası ile kaydederek isyan etti.

Mecidiyeköy’de çocukları ile taksiye binmek isteyen bir kadın iddiaya göre taksi durağında tüm taksilerin değişim saati bahanesi ile taksiye binemedi.

Durakta bulunan yaklaşık 10’a yakın taksiye binemeyen vatandaş o anları cep telefonu kamerası ile kaydederek isyan etti.

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