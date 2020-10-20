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Aktüel New York'tan, Pennsylvania'dan gelenlere Kovid-19 karantinasına girme şartı
Aktüel

New York'tan, Pennsylvania'dan gelenlere Kovid-19 karantinasına girme şartı

Yeniakit Publisher
2020-10-20 22:34:03 -
New York'tan, Pennsylvania'dan gelenlere Kovid-19 karantinasına girme şartı

NEW YORK (AA) - ABD’de New York eyaleti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısında artış görülen komşusu Pennsylvania’dan gelenlere karantinaya girme şartı getirdi.

New York Valisi Andrew Cuomo yaptığı açıklamada, virüs sayısı yükselen komşu eyalet Pennsylvania’dan New York’a gelenlere karantinaya girme zorunluluğu getirildiğini duyurdu.

Vaka sayıları artan diğer komşu eyaletler New Jersey ve Connecticut’un da karantina şartlarına uyduğuna dikkat çeken Cuomo, "Ancak bu eyaletlere karantina uygulamak pratikte mümkün değil. Birinde yaşayıp diğerinde çalışan çok fazla insan var." ifadelerini kullandı.

Cuomo, zorunlu olmadıkça New York ile komşu eyaletler arasındaki seyahatlerden kaçınılması çağrısında bulundu.

- New York'tan diğer eyaletlere Kovid-19 karantinası

ABD’de "üç komşu eyalet" (Tri-state) olarak bilinen New York, New Jersey ve Connecticut, 24 Haziran’da, ülkedeki Kovid-19 vakalarının arttığı eyaletlerden gelen kişilere 14 gün karantina uygulanacağını duyurmuştu.

Üç eyalet valisi tarafından yapılan ortak açıklamada, 14 günlük karantinanın enfeksiyon oranı son 7 günde 100 binde 10 olan veya nüfusunun yüzde 10’u pozitif çıkan eyaletlerden gelenlere uygulanacağını belirtilmişti.

ABD’de Kovid-19 salgınının patlak verdiği mart, nisan ve mayıs aylarında New York ve New Jersey virüsten en fazla etkilenen eyaletlerin başında geliyordu.

Günlük Kovid-19 verilerinin toplandığı ‘Worldometer’ sitesine göre, New York 522 binden fazla vaka ile ülke genelinde 4. sırada yer alırken, 33 bin 500’den fazla can kaybı ile salgından hala en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunuyor.

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