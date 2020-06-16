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Aktüel

New York’tan İstanbul’a özel sefer

Türkiye’nin New York Başkonsolosluğu, New York’tan İstanbul’a özel sefer düzenleyeceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 09:53:39 -
New York’tan İstanbul’a özel sefer

Türkiye’nin New York Başkonsolosluğu, New York’tan İstanbul’a özel sefer düzenleyeceğini açıkladı.


Türkiye’nin New York Başkonsolosluğu yaptığı yazılı açıklamada, Türk Hava Yolları’nın 17 Haziran Çarşamba günü New York (JFK ) John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı’ndan, İstanbul’a özel sefer düzenleyeceğini duyurdu. Türkiye’nin New York Başkonsolosluğundan yapılan açıklamada, "Türk Hava Yolları tarafından 17 Haziran 2020 Çarşamba günü, New York yerel saatiyle 18.45’te JFK Havalimanı’ndan İstanbul’a özel bir sefer (TK4902) düzenlenmesi planlanmaktadır. Bu seferle ülkemize dönmek isteyen vatandaşlarımızın biletlerini satış kanallarından biri üzerinden en kısa sürede temin etmeleri gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.


Duyuruda, korona virüs belirtileri gösteren veya daha öncesinde Covid-19 tanısı konulmuş olanların uçuşa kabul edilmelerinin yolcu güvenliği bakımından mümkün olamayacağı ve yolcuların kabin bagajlarının salgına karşı tedbirler çerçevesinde uçuş kabinine alınmalarına izin verilmeyeceği, bagajların bilet işlemleri sırasında uçağa yüklenmek üzere bırakılması gerektiği kaydedildi.

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